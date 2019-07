Ericsson dégage un 2e trimestre conforme, objectifs 2020 confirmés

Au vu de l'engouement pour cette nouvelle norme de téléphonie mobile et des bonnes performances affichés par le groupe au cours des derniers trimestres, certains analystes avaient tablé sur une révision à la hausse des objectifs 2020.

Ericsson, dont les principaux concurrents sont le chinois Huawei et la finlandais Nokia, a réalisé sur la période avril-juin un résultat d'exploitation de 3,7 milliards de couronnes (351 millions d'euros), contre 3,5 milliards il y a un an, et un chiffre d'affaires de 54,8 milliards, contre 49,8 milliards au deuxième trimestre 2018 et un consensus de 53,2 milliards.

La marge brute de la division réseaux est revenue à 41,4%, contre 43,2% au trimestre précédent, en raison notamment des coûts de règlement des litiges et de conclusion d'accords stratégiques.

(Service Entreprises)