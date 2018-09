Ericsson fournit une solution de transport de bout en bout 5G à Swisscom

Le réseau de transport de bout en bout propose une solution complète reliant le réseau RAN (Radio Access Network) 4G et 5G de Swisscom à la solution de réseau central virtuel construite sur le cloud.

La nouvelle architecture basée sur Ericsson Router 6000 et les routeurs centraux de Juniper Networks donnent à Swisscom le contrôle total de ses réseaux, y compris la gestion et l'orchestration.

La réduction des temps de latence, l'amélioration des performances du réseau et la modularité accrue assureront le lancement commercial avec succès de la 5G, prévu en Suisse en 2019.

Stockholm / Berne, le 7 septembre 2018 - Swisscom a choisi Ericsson pour fournir un nouveau réseau de transport IP 5G de bout en bout afin de répondre aux exigences de l'opérateur mobile en matière de modularité, de disponibilité, de performance et de latence réduite. Le réseau de transport de bout en bout 5G augmente la capacité, permet d'effectuer de l'automatisation et propose des fonctionnalités avancées pour les réseaux radio et les réseaux centraux qui permettront une latence extrêmement faible et de nouvelles applications industrielles de la 5G.

En utilisant le Router 6000 d'Ericsson et le portefeuille de routage central 5G de Juniper Networks*, Ericsson assume la responsabilité de bout en bout des réseaux 4G et 5G de Swisscom - des stations radio de base jusqu'au centre de données, y compris l'hébergement d'applications centrales telles qu'IMS et Packet Core ainsi que la gestion des ségments de réseau bout à bout avec Ericsson Dynamic Orchestration.

"Nous avons choisi la solution de transport Ericsson pour notre réseau 5G. En partenariat avec Juniper Networks, Ericsson a étendu sa couverture de transport et peut désormais assumer la responsabilité du transport de bout en bout, du réseau d'accès radio (RAN) jusqu'aux centraux de dernière génération, explique Heinz Herren, CIO et CTO de Swisscom. Géré et orchestré de manière transparente, ce système réduit notre complexité et nous permet de disposer d'un réseau plus efficace et plus performant."

Arun Bansal, Vice-Président Senior et Directeur d'Ericsson pour l'Europe et l'Amérique latine, déclare: "Ericsson s'est développé et a pris la responsabilité du transport. Cet accord est un point de preuve important pour les solutions de transport de bout en bout 5G que nous avons récemment lancées. La facilité d'utilisation de notre guichet unique réduit non seulement la complexité pour Swisscom, mais aussi le coût d'acquisition total."

La série Router 6000 comprend une gamme complète répondant directement aux défis des opérateurs en termes de croissance exponentielle des volumes de trafic de données et d'augmentation significative du nombre d'appareils connectés. Elle correspond non seulement aux besoins des opérateurs en termes de modularité, mais aussi aux exigences de sécurité et d'efficacité opérationnelle accrue.

Le 5 septembre 2018, Ericsson a annoncé qu'elle renforçait ses solutions de transport mobile de bout en bout en s'appuyant sur son expertise radio et en bénéficiant des plates-formes de transport IP de périphériques et centraux ainsi que des solutions de sécurité excellentes de Juniper Networks. Swisscom est le premier client dans le cadre de ce nouveau partenariat approfondi. Swisscom a déjà annoncé qu'elle serait prête à lancer son réseau 5G d'ici fin 2018.

*Le projet clé en main comprend les routeurs Ericsson 6672, 6675, 6274, Juniper Networks MX10008 5G Universal Routing Platform, ainsi que Ericsson Network Manager (ENM) et Ericsson Orchestrator (EO).

