Ericsson : vise 1,9 milliard d'abonnements à la 5G en 2024

11/06/2019 | 16:24

Ericsson estime que le nombre d'abonnements à la 5G devrait atteindre 1,9 milliard en 2024, les opérateurs multipliant les déploiements et les utilisateurs passant aux appareils 5G.



Le groupe prévoit 400 millions d'abonnements supplémentaires au haut débit mobile dans le monde d'ici à la fin de 2024 en augmentation de près de 27% par rapport à la dernière étude de novembre 2018.



Alors que les appareils 5G deviennent de plus en plus disponibles et que de plus en plus de réseaux 5G sont opérationnels, plus de 10 millions d'abonnements 5G sont prévus dans le monde d'ici à fin 2019.



Le nombre d'abonnements à la 5G devrait être le plus rapide en Amérique du Nord, avec 63% des abonnements mobiles prévus dans la région en 2024. L'Asie du Nord-Est vient en deuxième position (47%) et l'Europe en troisième (40%).



Le groupe indique également que la couverture en 5G devrait atteindre 45% de la population mondiale d'ici la fin de 2024. En 2024, les réseaux 5G devraient acheminer 35% du trafic mobile mondial.



Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et responsable des réseaux chez Ericsson, a déclaré : ' La 5G décolle à un rythme rapide. Cela reflète l'enthousiasme des fournisseurs de services et des consommateurs pour la technologie. Cependant, tous les avantages de la 5G ne pourront être exploités que par l'établissement d'un écosystème solide dans lequel les partenaires technologiques, réglementaires, de sécurité et de l'industrie auront tous un rôle à jouer. '



