Ermenegildo Zegna va entrer en bourse via un SPAC

Le groupe italien de mode de luxe Ermenegildo Zegna va s'introduire en bourse cette année en fusionnant avec une société d'acquisition spécialisée (SPAC) aux États-Unis, sur la base d'une valeur d'entreprise de 3,2 milliards de dollars. Une levée de fonds de 880 M$ sera conduite lors de l'opération, menée par le groupe européen de capital-investissement Investindustrial, présidé par Sergio Ermotti, ancien directeur général de la banque suisse UBS. Selon les termes de l'accord, qui a été rapporté pour la première fois par le Financial Times et le Corriere della Sera, Zegna vendra une partie de ses participations et conservera 62 % de la société combinée, dont la valeur est estimée à 2,5 milliards de dollars. Zegna fusionnera avec Investindustrial Acquisition Corp, cotée à New York. L'investissement dans la marque de mode italienne donnera à Investindustrial une participation de 11 % dans la société. "Nous aurions pu rester indépendants pendant encore 100 ans, mais le moment est opportun, le monde a beaucoup changé et le luxe est devenu très difficile", a déclaré le directeur général Gildo Zegna au FT.

