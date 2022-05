Eros Investments s'associe au régulateur des actifs numériques de Dubaï

L'accord s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les Émirats arabes unis pour devenir un centre mondial du secteur des actifs virtuels et élargir leur économie.

Dubaï, l'un des sept émirats des EAU et la plaque tournante du commerce de la région, a créé en mars l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) pour superviser l'industrie et commence à placer des entreprises telles que le géant des cryptomonnaies Binance sous sa tutelle.

Eros Investments, une entreprise spécialisée dans les médias, le sport, la blockchain, le commerce numérique et les jeux, souhaite développer les entreprises du Web 3.0 et de la blockchain à partir de la Dubai World Trade Centre Authority (DWTCA). Elle prévoit un fonds d'accélération pour soutenir plus de 100 start-ups d'ici 2025, qui sera régulé par VARA.

Elle vise à exploiter une plateforme technologique à grand livre distribué, réglementée et décentralisée, pour l'industrie mondiale des médias, de l'art et du divertissement depuis Dubaï.

"Eros est à un stade avancé de préparation pour lancer une expérience multi-verse révolutionnaire qui jette un pont entre le monde physique et le monde virtuel", a déclaré Kishore Lulla, président d'Eros Investments, une société d'investissement dirigée par la famille indienne Lulla, connue pour avoir fondé la société indienne de cinéma et de médias Eros.

La semaine dernière, VARA a déclaré avoir mis en place un siège virtuel au sein du métavers, le premier régulateur au monde à le faire.