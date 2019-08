Erosion des prix à la production et à l'importation en juillet

Zurich (awp) - L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) en Suisse a reculé en juillet de 0,1% par rapport à juin pour atteindre 101,6 points. Le tassement est essentiellement attribué à l'allégement des tarifs de la ferraille locale et des hydrocarbures importés, souligne jeudi l'Office fédérale de la statistique (OFS) dans son compte-rendu périodique. Sur un an, la contraction atteint 1,7%.

Les prix à la production se sont allégés de 0,1% sur un mois et de 1,0% sur un an à 100,3 points. Ferraille et montres notamment sont devenues meilleur marché.

Les prix à l'importation ont reculé de 0,1% également sur un mois et de 3,0% sur un an, pour s'établir à 104,4 points. Outre les hydrocarbures, les métaux et produits métalliques semi-finis, ainsi que certaines catégories de fruits sont devenus plus abordables.

Malgré l'allégement de la facture pour les hydrocarbures, les produits pétroliers ont renchéri aussi bien à l'importation qu'à la production.

Les produits manufacturiers à destination du marché intérieur ont renchéri de 0,1% à 101,5 points, tandis que les prix de ceux destinés à l'exportation ont baissé d'autant à 99,1 points.

