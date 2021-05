Eruption du mont Nyiragongo en RDC, la lave menace Goma

KINSHASA, 22 mai (Reuters) - Le mont Nyiragongo, un volcan situé dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), est entré en éruption samedi et une coulée de lave pourrait rapidement atteindre la ville de Goma située à quelques kilomètres, a dit un vulcanologue sur place.

"Je peux voir de hautes fontaines de lave et je pense que ce sera probablement très vite à Goma. Pour le moment, il n'y a pas d'évacuation", a déclaré ce scientifique, Dario Tedesco.

La dernière éruption du mont Nyiragongo, l'un des volcans les plus actifs d'Afrique, remontait à 2002. Elle avait fait 250 morts et 120.000 sans-abri à Goma. Ses coulées de lave sont parmi les plus rapides au monde, a souligné Dario Tedesco.

Les vulcanologues observaient depuis cinq ans la même activité du volcan que lors des périodes ayant précédé ses éruptions de 1977 et 2002. (Hereward Holland; version française Jean-Stéphane Brosse)