Eruption du mont Nyiragongo en RDC, scènes de panique à Goma

par Djafar Al Katanty et Hereward Holland

KINSHASA, 22 mai (Reuters) - Le mont Nyiragongo, l'un des volcans les plus actifs au monde, est entré en éruption samedi dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), provoquant des scènes de panique à Goma.

Dans l'agglomération d'environ 2 millions d'habitants, située à quelques kilomètres au sud du volcan, plusieurs centaines de résidents se sont rués vers la frontière rwandaise, emportant à la va-vite un matelas et quelques affaires, en voyant les jets de lave rougeoyante crachés par le cratère.

L'électricité a été coupée dans la majeure partie de la ville et les lignes téléphoniques étaient saturées, ont constaté des journalistes de Reuters.

"Je peux voir de hautes fontaines de lave", a témoigné Dario Tedesco, vulcanologue présent dans la ville, avant de préciser que la lave semblait se diriger vers l'est, en direction du Rwanda.

Selon un vol de reconnaissance effectué par un hélicoptère de l'Onu, la coulée de lave ne se dirige pas vers Goma ni d'autres grandes centres de population, a indiqué une source proche des Nations unies.

D'après l'Inso (International NGO Safety Organisation), qui coordonne la sécurité des ONG, la lave a bloqué une grande route au nord de Goma.

"Je demande à la population de rester calme et de suivre les instructions du coordinateur provincial de la protection civile et de la police et des forces armées", a dit à la presse le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, Constant Ndima.

Le gouvernement de la RDC s'est réuni en urgence pour examiner la situation, a déclaré sur Twitter, son porte-parole, Patrick Muyaya.

"Les autorités locales évaluent la situation présentement avec l’observatoire volcanologique de Goma, une communication détaillée suivra. La population est invitée au calme", a-t-il également indiqué.

La dernière éruption du mont Nyiragongo, dont la lave est très fluide, remontait à 2002. Elle avait fait 250 morts et 120.000 sans-abri à Goma.

Les vulcanologues observaient avec inquiétude depuis cinq ans la même activité du volcan que lors des périodes ayant précédé ses éruptions de 1977 et 2002. (avec Aaron Ross; version française Jean-Stéphane Brosse)