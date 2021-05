EQS Group-Ad-hoc: Espace Real Estate AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Espace Real Estate AG: Assemblée générale ordinaire d'Espace Real Estate Holding SA



20.05.2021 / 18:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 18 du RC

Approbation de toutes les demandes du conseil d'administration

Paiement d'un dividende de CHF 5,25 par action à partir de réserves issues d'apports de capitaux (contre 4,75 CHF l'année précédente)

Réélection du président et des membres du conseil

Prévisions de performances commerciales solides



En raison de la situation incertaine liée au coronavirus, l'assemblée générale d'aujourd'hui s'est déroulée sans la présence en personne des actionnaires. Ces derniers ont exercé leur droit de vote par l'intermédiaire de la représentante indépendante.



Approbation de toutes les demandes du conseil d'administration

L'assemblée générale a approuvé à une large majorité toutes les demandes du conseil d'administration.



Dividende privilégié sur le plan fiscal, provenant des réserves d'apport en capital

Sur la demande du conseil d'administration, l'assemblée générale a décidé de verser un dividende plus élevé que l'année précédente, d'un montant de CHF 5,25 par action nominative, cette augmentation étant financée à partir des réserves issues d'apports de capitaux. Ce dividende est exonéré de l'impôt anticipé et, pour les personnes privées avec domicile en Suisse, il est également exonéré de l'impôt sur le revenu.



Élections au conseil d'administration et au comité des rémunérations

Les membres du conseil d'administration jusqu'à présent, à savoir Andreas Hauswirth (président), Christoph Arpagaus, Stephan A. Müller et Ueli Winzenried, ont été réélus pour un nouveau mandat d'un an.



Tous les membres du conseil d'administration ont de plus été élus pour un mandat d'un an au comité des rémunérations.



Perspectives

La société s'attend à une solide performance commerciale, à condition que l'évolution positive de la situation mondiale concernant la pandémie de coronavirus se poursuive.

Espace se trouve dans une position solide grâce à la stratégie qu'elle a adoptée il y a plusieurs années, consistant à accroître sa part d'immobiliers résidentiels, à diversifier les risques et à mettre en ?uvre des structures de coûts allégées et des améliorations opérationnelles. L'entreprise a prouvé qu'elle pouvait s'adapter à des conditions politiques et économiques changeantes et qu'elle considère le changement comme une opportunité.

Espace Real Estate Holding SA (Espace) est une société immobilière qui concentre ses activités sur les cantons de Berne, de Soleure, d'Argovie, de Lucerne et de Schaffhouse. Le portefeuille immobilier d'Espace, d'une valeur totale de CHF 705,4 millions, est largement diversifié, avec une forte proportion d'immobiliers résidentiels et à usages commerciaux divers, et assure des revenus réguliers et stables. Avec ses propres projets de développement et d'assainissement, l'entreprise crée des espaces résidentiels et commerciaux attrayants qui répondent à la demande et augmentent continuellement la valeur de son portefeuille. Espace est solidement financée avec un ratio de fonds propres de 44,6 %, et l'entreprise permet à ses actionnaires de participer à son succès grâce à une politique de dividendes en leur faveur. Les actions d'Espace sont négociées sur les plateformes de commerce électroniques de la Banque cantonale bernoise (OTC-X) et de la Banque cantonale zurichoise (eKMU-X).