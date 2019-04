Espace Real Estate Holding AG (Espace) a enregistré une évolution très réjouissante au cours de l'année 2018

Le bénéfice de la période a évolué de manière fort réjouissante au cours de l'année sous revue puisqu'il a augmenté de 9,2 % et s'élève à 13,06 millions de CHF (11,95 millions de CHF). Le taux de vacance des immeubles de rendement a baissé à 7,3 % (9,9 %).

Le résultat d'exploitation (EBIT) a augmenté de 2,5 % et s'élève à 23,8 millions de CHF (23,2 millions de CHF). Le résultat immobilier a atteint le niveau de l'année précédente, soit 25,8 millions de CHF. Comme prévu, la vente de deux biens immobiliers non conformes à la stratégie a entraîné une baisse de 1,1 % au niveau des recettes générées par la location qui se sont donc chiffrées à 31,5 millions de CHF (31,6 millions de CHF). D'un autre côté, les frais liés aux immeubles ont enregistré une baisse de 6,0 %, passant à 5,7 millions de CHF (6,0 millions de CHF).

La valeur de marché du portefeuille immobilier a augmenté de 5,0 % et est passée à 671,8 millions de CHF (639,8 millions de CHF). Cette augmentation de valeur est essentiellement due aux immeubles de rendement en cours de construction. Espace a investi au total 35,1 millions de CHF dans des projets de nouvelles constructions.

Les charges financières ont baissé de 0,8 million de CHF, soit -9,8 %, passant ainsi à 7,4 millions de CHF. Les capitaux propres au 31 décembre 2018 s'élevaient à 302,0 millions de CHF, soit 156,41 CHF par action. Ceci correspond à un taux de capitaux propres de 44,06 %.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du jeudi 23 mai 2019 le versement d'un dividende de 4,75 CHF par action à partir de réserves issues d'apports de capitaux. Fin 2018, les réserves issues d'apports de capitaux s'élevaient à 104,8 millions de CHF, soit 54,30 CHF par action.

Perspectives

Un ralentissement conjoncturel est perceptible. D'un autre côté, on note la croissance de quelques entreprises. Cette évolution sélective se poursuit également sur le marché du travail. L'emploi augmente et le taux de chômage continue de reculer. Ceci se manifeste par un regain de la demande de locaux pour bureaux, prestations de services, activités commerciales et industrielles. Espace veut profiter de ce développement et met tout en œuvre pour louer les locaux vacants.

Les taux d'intérêts demeureront cette année à un bas niveau. De ce fait, les immeubles résidentiels restent appréciés des investisseurs institutionnels car ils ne peuvent plus placer leurs capitaux de manière rentable sur un marché à taux fixes. La situation sur le marché de l'immobilier reste tendue, le prix des biens immobiliers est élevé malgré des loyers en baisse.

Le travail quotidien d'Espace porte principalement sur la réduction du taux de vacance et sur la location avec succès des 230 appartements actuellement en construction. De plus, de nouvelles possibilités de croissance durable et rentable sont examinées en continu. Le portefeuille immobilier d'Espace contient également des opportunités pour de futurs investissements. Par conséquent, les assainissements, les extensions ou les développements de zones sur des réserves propres de terrains à bâtir pourront constituer une part essentielle de l'augmentation de valeur du portefeuille au cours des prochaines années.

Nous remercions les actionnaires pour leur confiance, les locataires et les partenaires commerciaux pour la bonne collaboration ainsi que l'équipe d'Espace pour son engagement efficace.

Le présent rapport annuel 2018 est également publié et téléchargeable dès aujourd'hui, le 5 avril 2019, sur notre site Internet www.espacereal.ch.