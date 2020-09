EQS Group-Ad-hoc: Espace Real Estate AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Espace Real Estate résiste bien à la crise du Covid-19



04.09.2020 / 07:01 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 18 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse 4 septembre 2020, 07h00

Pour publication immédiate Clôture du premier semestre 2020: Espace Real Estate résiste bien à la crise du Covid-19 Soleure, le 4 septembre 2020 Le bénéfice de la période a augmenté à 12,3 millions de CHF (contre 6,8 millions de CHF à la même période l'an passé).

Le résultat semestriel a été positivement influencé par des effets fiscaux spéciaux d'un montant de 3,8 millions de CHF.

Le bénéfice de la période sans les effets fiscaux spéciaux a augmenté d'environ 25% par rapport à l'année précédente.

Le taux de vacance des immeubles de placement a baissé à 5,85%.

Un résultat annuel solide attendu en 2020. Avec son portefeuille largement diversifié et de nouvelles améliorations dans le domaine opérationnel, Espace Real Estate (Espace) a bien traversé ces derniers mois marqués par le coronavirus. Le bénéfice du premier semestre 2020 a augmenté à 12,3 millions de CHF (contre 6,8 millions de CHF à la même période l'an passé). Ce résultat est toutefois influencé positivement par l'ajustement des provisions pour impôts différés d'un montant de 3,8 millions de CHF suite à la réforme fiscale dans le canton de Soleure. Sans ces effets fiscaux spéciaux, le bénéfice de la période a augmenté d'environ 25% par rapport au résultat de l'année précédente.

Soutien des locataires pendant le confinement

Immédiatement après l'annonce des mesures de confinement, Espace a soutenu de manière proactive les locataires commerciaux concernés en prenant des mesures adaptées à la situation. Du fait de ces mesures, le revenu locatif effectif au 30 juin 2020 était inférieur au montant dû d'après les contrats de location. Les pertes de loyer attendues en raison du coronavirus sont actuellement estimées à 0,7 million de CHF et ont été prises en compte dans les chiffres du premier semestre de 2020. Des revenus de l'immobilier plus élevés malgré les mesures de soutien contre le coronavirus

Les revenus de l'immobilier ont augmenté de 8,3% malgré les mesures de soutien liées à la crise du coronavirus et atteignent 13,95 millions de CHF (contre 12,88 millions de CHF l'an passé). Au premier semestre 2020, les revenus locatifs des 171 appartements achevés l'année précédente et les revenus locatifs du nouveau siège de Schaffner sont pris en compte. En outre, le rajeunissement du portefeuille et la réduction des charges d'immeubles qui en a découlé ont eu un effet positif sur le résultat. Le taux de vacance des immeubles de placement a baissé à 5,85%. Le pourcentage inclut également les locaux vacants pendant la rénovation totale de l'immeuble situé à la Zuchwilerstrasse 41/43, à Soleure. De nouveaux contrats de location ont déjà été conclus pour une grande partie des espaces de service en cours de transformation à proximité directe de la gare de Soleure. Un résultat de réévaluation réjouissant

Le résultat de la réévaluation s'est élevé au chiffre réjouissant de 1,02 million de CHF (0,48 million de CHF). Grâce à sa diversification et à la stratégie adoptée il y a plusieurs années pour augmenter la part de l'immobilier résidentiel, le portefeuille immobilier d'Espace a été en mesure de bien absorber les corrections du marché dans le secteur de l'immobilier commercial. L'entreprise n'a procédé à aucune acquisition au cours de la période sous revue. Des appartements en copropriété à Soleure ont été vendus car ils n'étaient pas conformes à la stratégie. La valeur de marché du portefeuille immobilier a augmenté à 702,6 millions de CHF pendant le premier semestre 2020 (contre 700,3 millions de CHF au 31.12.2019). Évolution de l'action d'Espace

Le prix de l'action payé au 31 décembre 2019 était de 170.00 CHF. En raison de la crise du coronavirus, il a temporairement chuté de manière significative au cours du premier semestre 2020. Depuis, il s'est redressé et a atteint 160.00 CHF au 30 juin 2020. Le capital propre par action s'élevait à 161.99 CHF au 30 juin 2020. Une situation financière et patrimoniale confortable

Avec un ratio de fonds propres de 43,42% au 30 juin 2020 (43,22% au 31 décembre 2019), Espace continue de disposer d'une solide base de fonds propres. Les engagements financiers de la société consistent en un financement garanti par hypothèques pour un montant de 372,7 millions de CHF. La limite d'endettement au niveau du portefeuille global est donc bien inférieure à 65%. Le taux d'intérêt moyen des engagements financiers a de nouveau baissé par rapport à l'année précédente et s'est élevé à 1,57% au premier semestre 2020, contre 1,74% en 2019. En outre, la durée résiduelle moyenne des engagements financiers de 5,39 ans est quant à elle plus élevée que l'année précédente (5,09 ans). Un portefeuille de projets rempli et un potentiel de revenus supplémentaires grâce au soleil

L'actuel portefeuille de projets contient des immeubles de placement, principalement dans le segment résidentiel, d'une valeur d'environ 80 millions de CHF. Tous les projets de développement sont axés sur les changements sociaux et les évolutions du marché immobilier. La demande de petits appartements (micro-appartements), les concepts de partage intelligent ou les formes de logement durables et économes en ressources sont par exemple inclus. Une attention particulière est accordée à la demande croissante de logements abordables.

En plus de l'activité principale d'Espace, les investissements dans les systèmes solaires deviennent une alternative d'investissement valable. L'installation de systèmes solaires sur les sept premiers bâtiments d'Espace dans le cadre d'un regroupement de consommation propre (RCP) a apporté une contribution positive au résultat d'exploitation du premier semestre 2020. Cette évolution réjouissante nous encourage à utiliser encore davantage le potentiel de revenus supplémentaires généré par le soleil, également au profit des locataires. D'autres installations sont en cours de planification. Perspectives

Il n'est pas encore possible d'estimer tous les effets de la crise du coronavirus, qui n'apparaîtront probablement que pendant le trimestre en cours ou le trimestre suivant au plus tôt. Nous sommes néanmoins convaincus que la crise n'entamera pas la robustesse d'Espace. La stratégie adoptée il y a des années consistant à augmenter la part de l'immobilier résidentiel et à diversifier les risques, de même que les structures de coûts allégées et la bonne situation financière d'Espace constituent de solides piliers dans cet environnement économique exigeant. Une gestion orientée vers le client, une gestion active du portefeuille et la force d'innovation d'Espace continuent de renforcer le succès de l'entreprise. Nous attendons un résultat annuel solide pour 2020, à condition que les conditions économiques ne se détériorent pas. Nous remercions les actionnaires pour leur confiance, les locataires et les partenaires commerciaux pour la bonne collaboration ainsi que l'équipe d'Espace pour son engagement efficace. Le rapport annuel du premier semestre 2020 est également publié sur notre site Internet www.espacereal.ch et téléchargeable dès aujourd'hui, le 4 septembre 2020. Pour de plus amples renseignements, prière de contacter: Lars Egger

Président de la direction 032 624 90 00

lars.egger@espacereal.ch

www.espacereal.ch



Christian Froelicher

Directeur de finances



032 624 90 04

christian.froelicher@espacereal.ch

www.espacereal.ch

Détails supplémentaires à l'annonce:





Document: Communiqué de presse

Fin du communiqué ad hoc