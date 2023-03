par Belén Carreño

MADRID (Reuters) - Les socialistes espagnols et leurs partenaires de coalition d'Unidas Podemos sont parvenus à un accord pour réformer le système de retraite qui mettra davantage à contribution les revenus les plus élevés, ont dit à Reuters des sources impliquées dans les négociations.

Cette réforme des retraites est la principale condition posée par Bruxelles pour permettre à l'Espagne de pouvoir accéder à la quatrième tranche du fonds européen de relance post-pandémie de COVID-19.

Elle a été source de désaccords au sein de la coalition gouvernementale qui s'efforçait de trouver un mécanisme visant à augmenter les recettes sans pénaliser les futurs retraités.

La cheffe de file de Podemos, la ministre Ione Belarra, avait annoncé plus tôt dans la matinée que le gouvernement avait trouvé un moyen d'augmenter les recettes du système des retraites sans affecter les futurs retraités.

Une source au sein du gouvernement a dit à Reuters que Madrid avait reçu un premier retour positif de la Commission européenne au sujet de ce projet de réforme. L'exécutif européen indique de son côté avoir été informé du projet mais qu'un avis officiel ne serait pas rendu avant plusieurs mois.

D'autres pays européens ont entrepris de réformer leur système de retraites.

En France, le projet de réforme, dont la mesure phare est le report de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite, est en cours d'examen au Sénat après des débats houleux à l'Assemblée nationale et se heurte à l'opposition des syndicats et d'une majorité de l'opinion publique. Plusieurs journées de grève et de manifestations ont eu lieu depuis le 19 janvier.

En Espagne, la dernière grande réforme du système de retraite remonte à 2011 avec le report de l'âge de départ à 67 ans mais elle n'a pas permis de compenser la hausse des coûts du système mis sous pression avec la hausse des pensions de retraite sous l'effet de l'inflation qui atteint en moyenne 8,5%.

Le gouvernement espagnol veut avancer sur son projet malgré l'opposition de la principale organisation patronale, la CEOE. Le projet de réforme fera l'objet de discussions vendredi avec les principaux syndicats et la CEOE.

Un "impôt de solidarité" va être mis en place pour supprimer temporairement les exonérations de cotisations sociales pour les hauts revenus. L'essentiel de cet impôt sera payé par les employeurs.

Le gouvernement envisage aussi de doubler le taux de contribution au "mécanisme d'équité intergénérationnelle" - actuellement à 0,6% - destiné à augmenter les recettes. D'après le gouvernement, ce mécanisme doit rapporter 2,8 milliards d'euros de recettes supplémentaires en 2023.

Même si le gouvernement de coalition ne dispose pas de majorité parlementaire, d'autres partis de gauche devraient voter en faveur de la réforme si elle est soutenue par les syndicats.

Le gouvernement devra aussi persuader les syndicats d'accepter de porter le nombre minimum d'années de cotisation de 25 à 29 ans, un élément clé du projet de réforme pour avoir l'aval de Bruxelles.

(Reportage Belén Carreño, version française Matthieu Protard)