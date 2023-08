TENERIFE, Iles Canaries, Espagne, 19 août (Reuters) - L es évacuations se sont poursuivies samedi sur l'île espagnole de Tenerife alors qu'un incendie de forêt continuait de ravager le nord de l'île où les principales zones touristiques ont été jusqu'ici épargnées.

Les services d'urgence des îles Canaries ont indiqué que, selon les estimations, 26.000 personnes avaient été évacuées à ce jour. Environ onze localités sont désormais touchées et quelque 5.000 hectares ont brûlé.

L'incendie s'est déclaré mercredi dans une zone montagneuse du parc national voisin du volcan du mont Teide - le plus haut sommet d'Espagne - par temps chaud et sec.

La présidente du conseil de Tenerife, Rosa Davila, a déclaré aux journalistes que l'incendie était d'une ampleur sans précédent dans l'archipel, ajoutant que la priorité était de "protéger la vie des gens".

Les zones touristiques les plus prisées de l'île n'ont jusqu'à présent pas été affectées et les deux aéroports fonctionnent normalement.

La chaleur et le temps sec ont contribué au déclenchement d'incendies de forêt d'une exceptionnelle gravité en Europe et au Canada. Sur l'île de Maui à Hawaï, les feux ont provoqué au début du mois la mort de plus de 110 personnes et détruit la station balnéaire historique de Lahaina.

De l'avis des scientifiques, le changement climatique conduit à des événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus puissants. (Reportage Nacho Doce et Jessica Jones; version française Elizabeth Pineau et Camille Raynaud)