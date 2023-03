(Reuters) - L'inflation a ralenti plus fortement que prévu en mars en Espagne pour retomber à un plus bas depuis août 2021, à 3,3% sur un an après 6,0% en février, montrent les données publiées jeudi par l'Institut national de la statistique (INE).

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un taux d'inflation à 3,8%.

Ce ralentissement est lié principalement à la baisse des prix de l'électricité et du carburant qui avaient fortement augmenté en mars de l'an dernier, a précisé l'INE.

L'inflation dite de base, qui exclut les prix des aliments frais et de l'énergie, jugés volatils, a légèrement baissé à 7,5% en rythme annuel ce mois-ci, après 7,6% en février.

Les flambée des prix des denrées alimentaires, en hausse de plus de 16% en février sur un an, a durement affecté le pouvoir d'achat des consommateurs espagnols.

Le gouvernement espagnol a ramené la TVA de 4% à 0% sur certains aliments jugés essentiels comme le pain, le fromage, le lait, les fruits, les légumes et les céréales.

La ministre espagnole de l'Economie, Nadia Calvino, a déclaré ce mois-ci s'attendre à une inflation plus basse cette année comparativement à 2022, tout en mettant en garde contre une grande volatilité d'un mois à l'autre.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation en Espagne s'est établie à 3,1% sur un an en mars, contre 6,0% en février et un consensus Reuters à 4,0%.

(Reportage Matteo Allievi; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)