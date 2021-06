Espagne-La Haute Cour refuse la mise en détention du chef du Front Polisario

MADRID, 1er juin (Reuters) - La Haute Cour d'Espagne a rejeté mardi une demande de placement en détention de Brahim Ghali, chef du Front Polisario, en considérant que les auteurs d'une plainte l'accusant de crimes de guerre n'avaient pas apporté la preuve de sa responsabilité.

Le dirigeant du mouvement indépendantiste du Sahara occidental est hospitalisé à Logroño, dans le nord de l'Espagne, après avoir eu le COVID-19.

Cette hospitalisation le mois dernier a provoqué une crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc, qui dénonce les revendications séparatistes au Sahara occidental.

Des organisations de défense des droits de l'homme et des habitants du Sahara occidental accusent Brahim Ghali et d'autres dirigeants du Front Polisario de génocide, meurtres, terrorisme, torture et disparitions, montre un document judiciaire.

Le chef du Front Polisario rejette ces accusations.

"Les faits qui forment la base de l'accusation contre lui sont absolument et catégoriquement faux", a dit son avocat Manuel Olle à l'issue d'une audition mardi. (Emma Pinedo et Inti Landauro version française Bertrand Boucey)