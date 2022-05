Espagne-La directrice des services secrets limogée après les révélations "Pegasus"

MADRID, 10 mai (Reuters) - La directrice des services de renseignement espagnols, Paz Esteban, a été limogée après avoir reconnu que des indépendantistes catalans avaient été espionnés par Madrid grâce au logiciel Pegasus, a déclaré mardi à Reuters une source gouvernementale, confirmant une information d'El Pais.

Première femme nommée à la tête des services secrets espagnols, Paz Esteban fait les frais d'une crise entre le gouvernement espagnol et les indépendantistes catalans déclenchée en avril par les révélations d'un institut de recherche canadien, Citizen Lab, affirmant que les portables d'une soixantaine de militants séparatistes avaient été piratés entre 2017 et 2020 avec le logiciel Pegasus, développé par la société israélienne NSO Group.

Ces révélations ont conduit le parti de la gauche indépendantiste catalane ERC à retirer son soutien au gouvernement de Pedro Sanchez en attendant que Madrid redonne des gages de confiance et "assume ses responsabilités".

Le scandale s'est avivé après que le gouvernement a révélé que Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, et sa ministre de la Défense, Margarita Robles, avaient été espionnés avec ce même logiciel en mai et juin 2021, par des sources "externes".

Le logiciel a également été détecté sur le téléphone portable du ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a déclaré mardi la porte-parole du gouvernement, Isabel Rodriguez.

Paz Esteban avait pris la tête des services de renseignement en 2020 après des années de service en tant qu'agent du Centre national de renseignement (Centro Nacional de Inteligencia, CNI).

Elle a reconnu la semaine dernière devant une commission parlementaire à huis clos l'espionnage de "18" indépendantistes catalans, mais avec le blanc-seing de la justice.

Gabriel Rufian, un député de l'ERC, s'est félicité de son limogeage. "Cela me semble logique. Je pense qu'il serait également bien de déclassifier certains documents et de mettre sur pied une commission d'enquête", a-t-il dit. (Reportage Inti Landauro, avec Emma Pinedo, version française Sophie Louet et Jean-Stéphane Brosse)