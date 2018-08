Espagne-La famille de Franco opposée à d'exhumation-presse

MADRID, 26 août (Reuters) - La famille du dictateur espagnol Francisco Franco utilisera tous les moyens légaux possibles pour empêcher le projet du gouvernement de déplacer sa dépouille du mausolée où il est enterré près de Madrid, rapporte samedi la presse espagnole.

Selon plusieurs journaux nationaux, El Pais, El Mundo et La Vanguardia notamment, sept petits-enfants de Franco ont publié une déclaration dans laquelle ils expriment leur opposition "ferme et unanime" à l'exhumation.

Le gouvernement socialiste espagnol a pris vendredi un décret, qui doit encore être approuvé par le Parlement, ouvrant la voie à l'exhumation du dictateur mort en 1975 et qui limite les recours judiciaires contre son exhumation.

Le gouvernement prévoit de transformer le mausolée en monument à la mémoire des victimes de la guerre civile.

La "Valle de los Caidos" (Vallée de ceux qui sont tombés), site proche de Madrid où se dresse une croix de 152 mètres, est le dernier monument d'Europe à la gloire d'un dirigeant fasciste.

Dans sa déclaration, la famille de Franco dit espérer que l'ordre bénédictin chargé du site empêchera le "revanchisme" de l'Etat, indiquent les journaux.

Le décret donne à la famille 15 jours à compter de la fin du mois d’août pour décider où elle souhaite que les restes soient transférés, ou laisser cette décision au gouvernement.

"Si une exhumation devait être effectuée contre notre volonté, nous exigerions que (les restes) nous soient livrés afin que nous puissions procéder à un enterrement chrétien", indique la famille.

Pendant la dictature franquiste (1939-1975), des dizaines de milliers d'opposants de Franco ont été tués et emprisonnés, tandis que la guerre civile entre républicains et franquistes qui l'a précédée (1936-1939) a fait pas moins de 500.000 morts, combattants et civils. (Isla Binnie; Danielle Rouquié pour le service français)