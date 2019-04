Espagne-La gauche donnée en tête aux élections du 28/04 - sondages

MADRID, 21 avril (Reuters) - Les socialistes arriveraient en tête des élections législatives du 28 avril en Espagne, sans pour autant disposer de la majorité absolue au parlement, montre deux sondages publiés samedi soir.

Selon l'enquête d'opinion publiée par le journal El Pais, le PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol) du président du gouvernement Pedro Sanchez est crédité de 30,3% des voix, ce qui lui donnerait entre 129 sièges au Parlement, une représentation insuffisante pour obtenir la majorité absolue (176), même avec le soutien du parti de gauche anti-austérité Podemos, grâce à qui ils disposeraient de 162 sièges.

Une coalition de la droite - avec le Parti populaire (conservateur), les centristes de Ciudadanos et le parti d'extrême droite Vox - n'obtiendrait pas non plus de majorité absolue (44,4% des suffrages, soit 156 sièges).

D'après un autre sondage publié par El Mundo, une alliance entre les socialistes et Podemos obtiendrait entre 152 et 174 sièges. L'enquête d'opinion fait état de la même projection pour une coalition de la droite, à qui il manquerait aussi deux sièges pour disposer de la majorité dans le meilleur des cas. (Joan Faus; Arthur Connan pour le service français)