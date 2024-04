Tech 1 – Fed 0

Le pari préféré des investisseurs a fonctionné la semaine dernière. En jouant les résultats des entreprises technologiques américaines contre les craintes sur la trajectoire de l'économie et des taux, ils ont misé sur le bon cheval. Ou plutôt sur les bons chevaux, en particulier Microsoft et Alphabet. Mieux valait quand même ne pas se tromper, puisqu'en préférant Meta Platforms et Intel, il y avait moyen de passer un mauvais moment.