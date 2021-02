Espagne-Les indépendantistes majoritaires au parlement catalan-sondage

MADRID, 14 février (Reuters) - Les partis indépendantistes semblent en passe de remporter la majorité des sièges du parlement régional de Catalogne, montre un sondage publié par la chaîne de télévision TV3 à l'heure de la fermeture des bureaux de vote dimanche.

Le parti de gauche Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) détiendrait entre 36 et 38 sièges sur 135 et le mouvement de centre droit Junts entre 30 et 33 dans la nouvelle assemblée, selon ce sondage, réalisé par téléphone par l'institut GAD3 auprès de 8.000 personnes tout au long de la campagne électorale.

Le parti socialiste devrait arriver en tête en nombre de suffrages mais derrière l'ERC en nombre de sièges, précise l'étude.

(Jessica Jones et Joan Faus, version française Marc Angrand)