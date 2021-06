Espagne-Majorque ouvre une enquête après un foyer d'infections au COVID

MADRID, 26 juin (Reuters) - Les autorités de Majorque ont ouvert samedi une enquête après l'apparition d'un foyer de contamination au COVID-19 impliquant plus de 600 étudiants qui ont fêté la fin des examens universitaires sur l'île espagnole des Baléares alors qu'elle se prépare à accueillir les touristes britanniques après l'assouplissement des restrictions aux voyages.

Les étudiants venus d'Espagne continentale ont assisté à un concert de musique dans une arène de la capitale Palma, ainsi qu'à des fêtes sur des bateaux et dans des hôtels.

Les autorités ont déclaré samedi qu'elles voulaient savoir si les lieux fréquentés avaient correctement respecté les mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du virus.

L'épidémie survient alors que les îles des Baléares se préparent à un afflux de touristes suite à la décision du gouvernement britannique d'inscrire les îles sur sa "liste de voyages verts" à partir du 30 juin.

Les vacanciers ne devront pas être mis en quarantaine à leur retour des îles des Baléares, qui sont depuis longtemps une destination prisée des Britanniques en quête de soleil.

Tous les étudiants testés positifs au coronavirus sont des Espagnols et ont voyagé depuis différentes régions d'Espagne pour célébrer la fin des examens.

Au moins 1.000 étudiants ont dû être placés à l'isolement, ont déclaré les autorités sanitaires des îles Baléares, et certains des adolescents présentaient de légers symptômes du COVID-19.

Les Espagnols ont été autorisés samedi à ne plus porter de masques en extérieur, après plus d'un an de port obligatoire, suite à la diminution des cas d'infection au coronavirus, mais ils doivent continuer à les porter à l'intérieur ou lorsque la distance sociale est impossible. (Reportage Graham Keeley, version française Matthieu Protard)