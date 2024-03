New York (awp/afp) - L'agence de notation Moody's a relevé la perspective attachée à la note de l'Espagne à positive, contre stable auparavant, pour refléter la stratégie du pays en matière de croissance, a-t-elle annoncé vendredi.

"Cette modification s'appuie sur un modèle de croissance de l'Espagne plus équilibré, qui pourrait entraîner une croissance supérieure et moins volatile que ce que prévoit Moody's à ce stade", explique l'agence dans un communiqué.

"Avec une gouvernance forte et, en particulier, une meilleure efficacité des mesures destinées à endiguer les causes des déséquilibres macroéconomiques par le passé, l'économie de l'Espagne présente un faible poids du secteur privé, un secteur bancaire robuste, un excédent budgétaire et un marché du travail renforcé par rapport à la dernière décennie", poursuit-elle.

Elle table dès lors sur une croissance du Produit intérieur brut espagnol (PIB) de 1,7% en 2024 et de 1,8% en 2025. Il a progressé de 2,5% en 2023, soit l'un des niveaux les plus élevés atteints par un pays de la zone euro.

Une performance qui a permis à la dette espagnole de poursuivre son reflux, pour s'établir à 107,7% du PIB fin 2023, contre 113,2% un an plus tôt, selon la Banque d'Espagne.

Moody's a, dans le même temps, annoncé vendredi la confirmation des notes Baa1 de dette à long terme et (P)Prime-2 pour la dette à court terme.

L'Espagne présente, selon elle, une solidité économique ainsi qu'une gouvernance et des institutions "beaucoup plus fortes que ses pairs dans cette catégorie de notation" à long terme.

Mais ces bons points sont contrebalancés notamment par le "fardeau" représenté par le poids de la dette, qui est supérieur à celui de ses pairs, et par des "défis structurels liés au vieillissement de sa population qui reste une contrainte pour sa force budgétaire", a noté Moody's.

afp/rp