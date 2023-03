VILLANUEVA DE VIVER, Espagne, 24 mars (Reuters) - Un important feu de forêt s'est déclaré dans l'est de l'Espagne, détruisant plus de 3.000 hectares et entraînant l'évacuation de 1.500 personnes, ont annoncé les autorités.

Plus de 500 pompiers, des avions et des hélicoptères ont été mobilisés jeudi et vendredi pour éteindre l'incendie près du village de Villanueva de Viver, dans la région de Valence.

Les pompiers estiment contrôler la progression de l'incendie, mais des vents violents et les "températures presque estivales" pourraient le ranimer, a déclaré Gabriela Bravo, chargée des affaires intérieures pour la région de Valence.

Les feux de forêt ont détruit l'an dernier 307.000 hectares en Espagne, selon le système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS). (Reportage Lorena Sopena, David Latona, Emma Pinedo, Antonella Cinelli et Karolina Tagaris; rédigé par Charlie Devereux; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)