VALENCIA, ESPAGNE, 23 février (Reuters) - Au moins quatre personnes ont été tuées et jusqu'à 15 autres sont portées disparues dans l'incendie d'un immeuble d'habitation à Valence, dans l'est de l'Espagne, ont déclaré vendredi les autorités locales.

Des vidéos diffusées par la télévision montrent la façade entière de l'immeuble incendiée, des morceaux en feu tombant sur le trottoir et de petites explosions se faisant entendre à l'intérieur. Des témoins affirment que l'incendie, attisé par des vents violents, s'est propagé à l'ensemble de l'immeuble en à peine une demi-heure.

Les résidents appelaient à l'aide depuis les balcons de leurs appartements et un pompier a dû sauter du premier étage sur un matelas situé en dessous.

Le Premier ministre Pedro Sanchez s'est rendu sur les lieux.

L'incendie s'est déclaré jeudi soir au quatrième étage de l'immeuble situé dans un quartier aisé de la troisième ville d'Espagne et s'est propagé à d'autres appartements, ont indiqué les services d'urgence sur X.

La maire de Valence, Maria Jose Catala, a déclaré aux journalistes vendredi que la mort de quatre personnes avait été confirmée et que neuf à quinze personnes étaient portées disparues.

Selon le chef adjoint des services d'urgence de la région de Valence, Jorge Suarez, le risque d'effondrement de la structure est écarté pour l'instant.

Il n'est pas possible dans l'immédiat de combattre l'incendie à l'intérieur et les pompiers tentent pour l'heure de refroidir la façade, a-t-il précisé.

L'immeuble comptait 14 étages et des centaines d'appartements, selon les médias locaux.

Pilar Bernabe, représentante du gouvernement de la région de Valence, a déclaré qu'il était difficile de déterminer le nombre de personnes portées disparues puisque l'immeuble comportait de nombreux appartements, dont ceux "dans lesquels se trouvaient des personnes de nationalité étrangère, dont la localisation est plus difficile à déterminer".

Selon Esther Punchades, représentante de l'agence d'inspection des assurances APCAS, citée par la chaîne publique TVE, l'absence de pare-feu et l'utilisation d'un matériau plastique, le polyuréthane, sur la façade auraient contribué à la propagation rapide de l'incendie. (Reportage Antoine Demaison, Marco Trujillo, Eva Manez et Emma Pinedo ; rédigé par David Latona et Charlie Devereux ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)