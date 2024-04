MADRID (Reuters) - L'Espagne va supprimer le programme dit du "visa doré" qui accorde des droits de résidence aux étrangers qui réalisent d'importants investissements immobiliers dans le pays, a déclaré lundi le président du gouvernement Pedro Sanchez.

La suppression de ce programme permettrait de faire de l'accès à un logement abordable "un droit et non plus une activité spéculative", a-t-il déclaré.

Le visa doré espagnol est un permis de résidence et de travail de trois ans accordé aux investisseurs non européens et à leur famille pour l'achat d'une propriété dans le pays d'une valeur égale ou supérieure à 500.000 euros.

"Aujourd'hui, 94 visas sur 100 sont liés à l'investissement immobilier (...) dans les grandes villes où le marché est très tendu et où il est presque impossible de trouver un logement décent pour ceux qui y vivent, y travaillent et y paient leurs impôts", a déclaré le chef du gouvernement espagnol.

Le gouvernement lancera mardi la procédure de suppression du régime lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, après avoir examiné un rapport présenté par le ministère du Logement, a précisé Pedro Sanchez.

Les visas dorés pour l'investissement immobilier ont été introduits en Espagne en 2013 sous le gouvernement de Mariano Rajoy.

Le Portugal voisin a récemment réorganisé son propre régime de "visa doré" et exclu l'investissement immobilier pour faire face à sa propre crise du logement.

La Commission européenne réclame depuis longtemps la suppression de tous ces programmes, en invoquant les risques pour la sécurité.

(Reportage David Latona ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)