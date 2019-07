Espagne-Un vote interne de Podemos contrecarre les espoirs de Sanchez

MADRID, 18 juillet (Reuters) - Les espoirs du chef de file des socialistes espagnols, Pedro Sanchez, de rester à la tête du gouvernement ont été contrecarrés jeudi par la décision de Podemos de ne le soutenir que si cette formation de gauche radicale obtient des ministères clés dans le prochain cabinet.

Le parlement espagnol doit se prononcer la semaine prochaine pour ou contre la confirmation de Pedro Sanchez comme président du gouvernement, fonction qu'il occupe à titre intérimaire depuis les législatives d'avril, lors desquelles son parti, bien que victorieux, n'a pas obtenu une majorité en sièges. S'il n'est pas confirmé dans sa fonction, de nouvelles législatives se profilent pour le mois de novembre.

Une alliance des socialistes du Psoe avec Podemos rapprocherait Pedro Sanchez de la majorité parlementaire dont il a besoin, mais les deux formations de gauche n'ont pas jusqu'à présent réussi à conclure un accord de coalition.

Or, Podemos souhaite obtenir des ministères de premier plan pour son dirigeant, Pablo Iglesias et d'autres personnalités du parti dans le cadre d'une coalition gouvernementale, mais Sanchez n'a proposé que des postes de second rang.

Irritant le président du gouvernement, Podemos a consulté ses militants sur la question de savoir si le parti devait ou non exiger que ses hauts responsables fassent partie du gouvernement, comme condition pour soutenir Sanchez lors du vote parlementaire.

Cette motion a été soutenue par 70% des militants qui ont pris part à ce vote interne, a annoncé Podemos jeudi soir.

LE PROBLÈME IGLESIAS

Le fossé entre le Psoe et Podemos s'était creusé, quelques heures plus tôt, quand Pedro Sanchez avait exclu de faire entrer Pablo Iglesias au gouvernement.

"Ce que j'ai proposé, c'est que nous fassions entrer des personnalités expérimentées de Podemos, et de nouveau, le désaccord a porté sur la participation de M. Iglesias au gouvernement", a déclaré le patron des socialistes à la chaîne de télévision laSexta.

"Il n'est pas possible que M. Iglesias fasse partie du gouvernement", a-t-il ajouté, en faisant état de divergences sur des questions comme les aspirations indépendantistes de la Catalogne.

Podemos a estimé que les propos de Sanchez étaient inacceptables.

"Il est clair qu'opposer un veto à Pablo Iglesias, c'est opposer un veto à nous tous. C'est rejeter Unidas Podemos, l'ensemble de ses dirigeants et ses 3,7 millions d'électeurs", a estimé Pablo Echenique, un haut responsable de la formation, sur Twitter.

Sanchez a de nouveau appelé le Parti populaire (PP, droite) et Ciudadanos (centre droit) à s'abstenir lors du vote au parlement la semaine prochaine, afin de lui permettre d'être investi comme président du gouvernement. Les deux formations d'opposition ont rejeté cette possibilité. (Joan Faus; Eric Faye pour le service français)