Espagne: croissance au 2e trimestre révisée en baisse à 0,4% contre 0,5%

Madrid (awp/afp) - La croissance espagnole a été révisée en baisse au deuxième trimestre à 0,4% contre une première estimation de 0,5% publiée fin juillet, a annoncé lundi l'Institut national de la statistique (INE).

A ce niveau, elle marque un ralentissement par rapport à celle du premier trimestre qui s'est établie à 0,5%. Un chiffre là aussi révisé en baisse par rapport à une première estimation de 0,7%.

En glissement annuel, la croissance espagnole a été de 2%, a ajouté l'INE lundi, alors qu'il l'avait estimé à 2,3% en juillet.

Cette annonce de l'INE intervient quelques jours après la révision en nette baisse des prévisions de croissance par la Banque d'Espagne.

L'institution table sur une croissance du PIB espagnol de 2% cette année contre une précédente prévision de 2,4%. Pour 2020 et 2021, elle mise sur 1,7% et 1,6% contre 1,9% et 1,7% auparavant.

Ce ralentissement de l'Espagne, quatrième économie de la zone euro, intervient dans un contexte d'instabilité politique chronique.

Le pays va devoir retourner aux urnes le 10 novembre pour la quatrième fois en quatre ans, le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez n'étant pas parvenu à obtenir les soutiens nécessaires au parlement pour être reconduit au pouvoir.

L'INE avait aussi revisé à la baisse il y a deux semaines la croissance en 2018, à 2,4% contre 2,6% précédemment, en raison de l'actualisation des méthodes d'estimation.

afp/buc