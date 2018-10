Espagne: croissance stable à 0,6% au 3e trimestre (provisoire)

Madrid (awp/afp) - En Espagne, la croissance du Produit intérieur brut (PIB) s'est maintenue à 0,6% au troisième trimestre, comme au trimestre précédent, selon l'estimation provisoire publiée mercredi par l'Institut national de la statistique (INE).

Le rythme annuel de croissance est également constant, à 2,5% au troisième trimestre. Pour l'ensemble de 2018, le gouvernement mise sur une croissance de 2,6%, après trois années de croissance supérieure ou égale à 3% dans la quatrième économie de la zone euro.

La progression du PIB est tirée par les services en Espagne (+2,6% au troisième trimestre) et par la reprise de la construction (+7,2%), deux secteurs qui accélèrent en rythme trimestriel et sur un an.

La consommation des ménages (+2,1%) a en revanche baissé en rythme trimestriel et sur un an.

Les importations de biens et de services ont ralenti par rapport au trimestre précédent et sur un an mais leur progression (+2,0%) reste supérieure aux exportations.

Les exportations de biens et de services, qui incluent le tourisme, ont ainsi fortement ralenti: elles augmentent de 0,4% seulement au troisième trimestre, contre 2,3% au trimestre précédent et 5,4% au troisième trimestre en 2017.

L'année 2017 avait été marquée par un nouveau record du nombre de visiteurs en Espagne, devenue la deuxième destination mondiale après la France, mais le retour en grâce de destinations en Afrique du Nord pèse cette année sur le dynamisme du secteur.

L'investissement a freiné par rapport au deuxième trimestre (+6,3% contre +7,7%) mais a augmenté sur un an. Il progressait de 5,8% à la même période en 2017.

La Banque d'Espagne avait revu à la baisse en septembre les prévisions de croissance du pays pour l'année 2018 à 2,6%, à cause d'un impact négatif des mesures protectionnistes dans le monde et de l'absence de majorité du gouvernement de Pedro Sanchez.

Le Fonds monétaire international avait lui pointé du doigt un affaiblissement de la demande intérieure, même s'il tablait sur une croissance légèrement plus forte, à 2,7%.

Malgré le dynamisme de l'économie espagnole, le taux de chômage, qui avait frôlé les 27% au plus fort de la crise fin 2013, reste le deuxième plus élevé de l'Union européenne après celui de la Grèce, à 14,55% fin septembre.

