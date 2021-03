Espagne: déficit public à 10,09% du PIB en 2020, un record depuis 2009

Madrid (awp/afp) - Le déficit public de l'Espagne a explosé en 2020 par rapport à l'année précédente sous l'effet de la pandémie, dépassant 113 milliards d'euros, soit 10,09% du PIB, un record depuis 2009, a annoncé lundi le ministère des Finances.

Ces résultats traduisent "l'impact sur les comptes publics du Covid-19", mais ils reflètent aussi "l'effort sans précédent de l'Espagne pour combattre cette urgence sanitaire et déployer une batterie de mesures destinées à atténuer la crise économique et sociale", affirme le ministère dans un communiqué.

Le déficit ne représentait en 2019 que 2,86% du Produit intérieur brut (PIB), ce qui signifie que sa part par rapport à la richesse nationale a été multiplié par 3,5 en un an.

La pandémie a d'abord entraîné en 2020 une chute des revenus des finances publiques de près de 25 milliards d'euros, soit environ 5% du PIB, explique le ministère, qui met toutefois en exergue la "résistance du système fiscal".

Face à cette crise, les dépenses publiques ont augmenté de 53 milliards d'euros par rapport à 2019, soit une hausse de 10,1%.

Le ministère souligne que 85% de cette augmentation des dépenses publiques d'une année sur l'autre (soit 44,9 milliards) est imputable aux mesures "adoptées de manière spécifique pour atténuer les effets socioéconomiques de la pandémie", parmi lesquelles l'aide au chômage partiel.

L'Espagne a fini 2020 avec plus d'un demi-million de chômeurs supplémentaires, en particulier dans le tourisme et l'hôtellerie.

Face à cette situation, le gouvernement de gauche dirigé par le socialiste Pedro Sánchez a prolongé jusqu'au 31 mai le financement public des plans de chômage partiel.

Sur les quelque 45 milliards d'euros qui représentent donc le coût socio-économique du Covid-19 pour les finances publiques de l'Espagne, près de 40,5 milliards, soit environ 90%, proviennent de l'Etat central, détaille encore le communiqué.

Par ailleurs, le ministère des Finances explique que pour se conformer à une décision d'Eurostat, l'Espagne a dû intégrer en 2020 la Société de Gestion des Actifs provenant de la Restructuration du secteur bancaire (Sareb) dans les administrations publiques.

Si l'on tient compte de cette procédure comptable, qui a entraîné mécaniquement une hausse de près de 10 milliards du déficit des comptes publics, le déficit total dépasse légèrement 123 milliards d'euros et frise les 11% du PIB.

Mais le ministère des Finances met en avant que ce résultat reste malgré tout "inférieur aux prévisions du gouvernement", qui étaient de 11,3%, et aux estimations du FMI (11,7%) et de la Commission européenne (12,2%).

L'Espagne, l'un des pays européens les plus durement frappés par la pandémie, a vu son PIB s'effondrer de 10,8% en 2020 sur un an, contre une estimation initiale de 11% fin janvier, selon le chiffre définitif publié vendredi par l'Institut national de la statistique (INE).

Cette performance est l'une des pires de la zone euro.

Sur le plan sanitaire, le pays a enregistré plus de 75.000 morts et plus de 3,25 millions de cas de Covid-19.

L'Espagne était parvenue à réduire son déficit à 2,5% du PIB en 2018, réussissant, pour la première fois en plus de dix ans, à passer sous la barre des 3%, comme l'exigeait à l'époque Bruxelles, ce qui lui avait alors permis de sortir de la procédure européenne de sanction pour déficit excessif.

afp/rp