Espagne: déficit public presque quadruplé à cause de la pandémie

Madrid (awp/afp) - Le déficit public a presque quadruplé sur un an à 6,82% du PIB fin septembre en Espagne, en raison de l'explosion des dépenses destinées à faire face à la pandémie, a annoncé vendredi le ministère du Budget.

Le déficit a ainsi bondi à 75,4 milliards d'euros contre 19,6 milliards un an plus tôt. En pourcentage du PIB, il s'élevait à 1,58% fin septembre 2019.

Cette hausse du déficit "reflète l'impact de la situation dérivée de (la pandémie) de Covid-19 sur les finances publiques et l'effet des mesures adoptées ces derniers mois pour faire face à l'urgence sanitaire et pallier les conséquences économiques et sociales de la pandémie", a souligné le ministère.

Le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez a notamment financé le chômage partiel de millions de salariés et adopté des mesures d'aides pour les entreprises, alors que l'économie du pays s'est effondrée sous l'effet du strict confinement imposé au printemps.

Pour l'ensemble de l'année 2020, le gouvernement table sur un déficit public de 11,3% du PIB contre 2,8% en 2019.

afp/rp