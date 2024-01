Madrid (awp/afp) - Les aéroports espagnols n'ont jamais accueilli autant de voyageurs que l'an dernier avec 283 millions de personnes, a annoncé lundi leur gestionnaire Aena, se félicitant de cette fréquentation record qui dépasse les niveaux d'avant-pandémie.

"Ces chiffres record dans le transport aérien sont fondamentaux pour le développement économique et social de l'Espagne. Nous devons nous en féliciter. Aussi bien Aena que les compagnies qui ont souffert des conséquences difficiles de la pandémie et qui à présent transportent plus de passagers que jamais", s'est réjoui Maurici Lucena, le PDG d'Aena dans un communiqué.

La cinquantaine d'aéroports gérés par Aena en Espagne ont vu transiter 283.195.399 passagers en 2023. Ce nombre de voyageurs dépasse de 16,2% celui de 2022 et de 2,9% le niveau de 2019, la dernière année record avant la pandémie.

En 2022, le trafic aérien avait dépassé celui de 2021, sans retrouver totalement son niveau d'avant la pandémie.

La majorité des passagers (près de 190 millions) ont emprunté des vols internationaux, tandis que 92,6 millions de voyageurs étaient sur des lignes intérieures.

Les aéroports qui ont concentré le plus de voyageurs sont Madrid (60 millions), Barcelone (49,9 millions), Palma de Majorque (31 millions) et Malaga (22 millions).

Le groupe semi-public espagnol, premier opérateur aéroportuaire au monde en nombre de passagers, a vu son bénéfice net s'envoler avec 1,14 milliard d'euros de profits nets durant les neuf premiers mois de l'année 2023 grâce au dynamisme du trafic aérien, porté par la reprise du secteur touristique.

afp/al