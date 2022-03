Espagne: l'inflation atteint 7,6% en février, record depuis 35 ans

Madrid (awp/afp) - L'inflation a atteint 7,6% en Espagne en février sur un an, son plus haut niveau depuis 35 ans, en raison de la flambée des prix de l'énergie, selon une estimation définitive publiée vendredi par l'Institut national de la statistique (INE).

Ce chiffre, supérieur à l'estimation initiale de 7,4% publiée fin février, traduit une nette accélération par rapport à janvier, où l'inflation avait déjà atteint 6,2%. Un tel niveau n'avait plus été atteint "depuis décembre 1986", souligne l'INE.

D'après l'organisme public, cette dynamique s'explique par l'envolée des prix des "produits énergétiques" (+44,3% sur un an) et des "carburants et combustibles (+26,9% sur un an), qui s'est répercutée sur l'ensemble de l'économie espagnole.

Les pays de l'Union européenne sont confrontés depuis plusieurs mois, comme de nombreux pays dans le monde, à une forte accélération de l'inflation, due aux tensions provoquées sur les marchés par le redémarrage de l'économie après les restrictions dues au Covid-19. Cette inflation touche en particulier les prix de l'énergie.

Ce phénomène est aujourd'hui aggravé par la guerre en Ukraine et les sanctions prises contre la Russie, qui ont entraîné une flambée des cours du gaz, du pétrole et de certaines matières premières et produits alimentaires.

Selon l'INE, les dépenses liées au logement ont bondi de 25,4% sur les douze derniers mois, en raison notamment du coût du "chauffage". Le coût du transport a lui grimpé de 12,8% tandis que celui des aliments et boissons non alimentaires a progressé de 5,6%.

L'inflation sous-jacente - qui ne tient pas compte de certains prix fluctuants comme ceux de l'énergie - a progressé de 3% sur un an, d'après l'INE. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCA), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, s'est établi quant à lui à 7,6%.

La Banque centrale européenne (BCE) a révisé nettement à la hausse jeudi sa prévision d'inflation pour la zone euro en 2022, qui devrait atteindre 5,1% contre 3,2% prévus jusqu'ici.

La guerre et les sanctions prises contre Moscou auront "un impact important sur l'activité économique et l'inflation, en raison de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, de la perturbation du commerce international et de la confiance", a prévenu la présidente de la BCE, Christine Lagarde.

