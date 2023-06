Espagne : l'inflation confirme sa décélération en mai

L'inflation espagnole a poursuivi son ralentissement au mois de mai, annonce mardi l'Institut national de la statistique (Ine), une décélération qu'il attribue à la chute des prix des carburants, mais aussi à ceux de l'alimentation.



Calculée aux normes nationales, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,2% en rythme annuel le mois dernier, contre +4,1% en avril, indique l'Ine dans sa note d'information.



Ce ralentissement est lié principalement à la baisse des prix des transports (-3,7%), et plus particulièrement du carburant, qui avait fortement augmenté en mai de l'an dernier.



Même dynamique pour les prix alimentaires, dont la hausse annuelle s'est tassée à 12% du fait du repli de quelques catégories essentielles comme le lait, le fromage, les oeufs et le poisson.



L'indice des prix calculé aux normes harmonisées en vigueur dans l'Union européenne (IPCH) affiche lui une hausse de 2,9% sur un an en seconde estimation, alors qu'il affichait en avril une progression annuelle de 3,8%.



