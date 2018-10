Espagne: l'inflation révisée à la hausse à 2,3% en septembre

Madrid (awp/afp) - L'inflation a été légèrement révisée à la hausse en Espagne en septembre à 2,3% sur un an, contre 2,2% provisoirement annoncé, selon les données définitives publiées jeudi par l'Institut national de la statistique (INE).

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), utilisé pour comparer l'inflation avec celles des autres Etats européens, s'était établi à 2,2% en août.

La progression de l'inflation est principalement due à une hausse du prix du logement, en particulier à cause du bond du prix de l'électricité. L'INE note aussi, "dans une moindre mesure", l'augmentation des prix sur un an du chauffage et du gaz, alors qu'ils avaient baissé en septembre de l'année dernière.

L'inflation est globalement stable dans le pays, au-dessus des 2% depuis une forte augmentation enregistrée en mai, qui avait elle-même suivi un très net ralentissement tout au long de 2017.

afp/buc