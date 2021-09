Espagne: la croissance du 2e trimestre revue en très forte baisse, à 1,1%

Madrid (awp/afp) - La croissance économique de l'Espagne a été beaucoup moins forte que prévu au deuxième trimestre, en raison d'une consommation des ménages moins dynamique qu'anticipé après la troisième vague du Covid-19, a annoncé jeudi l'Institut national de statistiques (INE).

Entre avril et juin, le Produit intérieur brut (PIB) de l'Espagne a progressé de 1,1%, selon l'INE. C'est 1,7 point de moins que l'estimation publiée fin juillet par l'organisme, qui tablait alors sur une croissance de 2,8%.

L'INE - qui a également revu à la baisse son chiffre du premier trimestre, avec une contraction évaluée à 0,6% au lieu de 0,4% - explique cette révision par une consommation moins dynamique que prévu dans le contexte de crise sanitaire.

Entre avril et juin, la consommation des ménages a ainsi fortement rebondi (+4,7%) grâce à la levée partielle des restrictions mises en place en début d'année pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, mais à un niveau moins élevé que jusque-là espéré (+6,6%).

"Le niveau de ces révisions est extraordinaire" et s'explique par "la difficulté à faire des prévisions dans un contexte économique national et international marqué par une grande volatilité et une baisse d'activité sans précédent en 2020", a estimé dans un communiqué le ministère de l'Economie.

D'après l'INE, le rebond reste néanmoins notable par rapport à l'an passé: le niveau du PIB est ainsi en hausse de 17,5% par rapport à celui enregistré au deuxième trimestre 2020, marqué par un confinement strict et l'arrêt de toutes les activités non essentielles durant deux semaines.

"Pour la première fois depuis le début de la pandémie, l'économie espagnole enregistre des taux de croissance positifs d'une année sur l'autre, ce qui montre une reprise plus rapide grâce aux mesures adoptées pour protéger le tissu productif et l'emploi", a estimé le ministère.

"Ce dynamisme permettra de récupérer avant la fin de l'année le taux journalier d'activité et d'emploi d'avant la pandémie", a-t-il ajouté.

Selon Madrid, qui a maintenu mardi ses prévisions de croissance à 6,5% pour 2021 et 7% pour 2022, l'économie espagnole devrait retrouver son niveau d'avant crise d'ici la fin 2021 grâce à la reprise de la consommation, sur fond de progression de la vaccination.

"Il n'y a pas de précédent dans notre histoire économique récente d'une reprise aussi rapide", a assuré la ministre de l'Économie Nadia Calviño.

Les prévisions du gouvernement espagnol sont proches de celles de l'OCDE, qui table sur une croissance de 6,8% en 2021 et 6,6% en 2022. Elles sont, en revanche, légèrement plus optimistes que celles du FMI (6,2% puis 5,8%) et de la Banque d'Espagne (6,3% et 5,9%).

afp/buc