Espagne: la croissance du PIB revue à la hausse au troisième trimestre à 2,6%

Madrid (awp/afp) - Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Espagne a progressé de 2,6% au troisième trimestre, un chiffre en hausse par rapport à la première estimation (+2%), d'après les données définitives publiées jeudi par l'Institut national des statistiques (INE).

Ce chiffre, supérieur de 1,4 point à la croissance enregistrée au deuxième trimestre (+1,2%), confirme la reprise progressive après le trou d'air provoqué par l'épidémie de Covid-19.

Il reste néanmoins inférieur à la prévision de la Banque d'Espagne qui tablait sur une hausse du PIB de 2,8% au troisième trimestre.

Selon l'INE, l'activité économique en Espagne a été tirée au troisième trimestre par le secteur des services, qui a progressé de 4,1% par rapport au trimestre précédent, avec une hausse de 11,8% dans le commerce, le transport et l'hôtellerie.

L'activité industrielle a pour sa part progressé de 2%, tout comme la construction, tandis que le secteur agricole a reculé de 4,7%.

Ces bons résultats d'ensemble ont été atteints à la faveur d'une bonne tenue de la demande nationale, en hausse de 2,5% sur un an. La demande extérieure, de son côté, a progressé de 0,9% sur un an.

La Banque d'Espagne a révisé vendredi en forte baisse ses prévisions de croissance pour 2021 (+4,5%) et 2022 (+5,4%), très proches de celles du FMI et de la Commission européenne, mais bien en deçà de celles du gouvernement, qui table lui sur une progression de 6,5% cette année et de 7% l'an prochain.

L'économie espagnole est l'une des plus affectées par la pandémie de Covid-19, avec une chute du produit intérieur brut (PIB) de 10,8% en 2020. Selon la Commission européenne et le FMI, elle ne devrait pas retrouver son niveau d'avant-crise avant 2023.

