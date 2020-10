Espagne: la croissance rebondit au troisième trimestre

Madrid (awp/afp) - Le produit intérieur brut (PIB) de l'Espagne a rebondi de 16,7% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, sous l'effet d'une très forte reprise de l'activité après le choc brutal provoqué au printemps par le confinement destiné à combattre la pandémie de coronavirus.

Sur un an, le PIB recule néanmoins de 8,7%, signe que la quatrième économie de la zone euro est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant-crise, selon les données publiées vendredi par l'Institut national de la statistique (INE).

Au deuxième trimestre, le PIB s'était effondré de 17,8%, après avoir reculé de 5,2% au premier.

Après un confinement extrêmement strict en mars et avril, accentué par deux semaines d'arrêt de toutes les activités non essentielles, l'activité a nettement repris mais s'est rapidement heurtée à de nouvelles restrictions, à partir de fin juillet-début août dans certaines régions, destinées à freiner une nouvelle hausse de cas de Covid-19 dans l'un des pays européens les plus endeuillés par la pandémie.

Le tourisme, l'un des piliers de l'économie espagnole, a notamment vécu un été catastrophique avec une chute d'environ 75% des arrivées de touristes étrangers.

L'INE prévient qu'en raison de la difficulté à établir des statistiques à cause des graves perturbations économiques, le chiffre publié vendredi pourrait subir une révision "plus importante qu'habituellement".

Pour l'ensemble de 2020, le gouvernement prévoit un recul du PIB de 11,2% et le Fonds monétaire international une chute de 12,8%.

La ministre de l'Economie Nadia Calviño a estimé dans un communiqué que les chiffres du troisième trimestre constituaient "une bonne base pour la reprise économique".

Elle souligne toutefois que "nous sommes dans un moment de forte incertitude, aussi bien au niveau européen que mondial", alors que l'Europe fait face à une deuxième vague de la pandémie, qui a poussé de nombreux pays à instaurer de sévères restrictions ces derniers jours.

afp/al