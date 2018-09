Espagne: la croissance révisée en baisse au 2e trimestre à 2,5% sur un an

Madrid (awp/afp) - La croissance a été révisée en baisse en Espagne au deuxième trimestre à 2,5% sur un an contre une précédente estimation de 2,7%, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Institut national de la statistique (INE).

La croissance du Produit intérieur brut (PIB) a également été révisée à la baisse pour le premier trimestre à 2,8% contre une estimation de 3% auparavant.

Après trois ans de croissance à au moins 3%, cette révision souligne le ralentissement de la quatrième économie de la zone euro, affectée par la baisse du tourisme et des exportations.

Cette annonce survient quelques jours après une révision à la baisse des prévisions de la Banque d'Espagne qui mise désormais sur une croissance de 2,6% cette année, de 2,2% en 2019 et de 2% en 2020. Le gouvernement table lui sur une croissance de 2,7% en 2018.

La banque centrale a notamment pointé "les répercussions de l'ensemble des politiques économiques appliquées aux États-Unis sur les conditions financières globales" et "l'escalade des mesures de protectionnisme commercial".

Elle avait également souligné l'"incertitude autour de l'orientation des politiques économiques dans un contexte de fragmentation parlementaire élevée". Le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez ne dispose que de 84 députés sur 350 et dépend de l'appui de Podemos (gauche radicale), des séparatistes catalans et des nationalistes basques.

Dans le détail, les exportations de biens et de services, composante majeure du dynamisme de l'économie espagnole, ont freiné au deuxième trimestre sur un an (+2,3%, contre 5,4% au deuxième trimestre 2017), a indiqué l'INE.

Les exportations de services, qui incluent le tourisme, ont particulièrement ralenti (+2,3% contre +5,2% un an plus tôt) alors le secteur touristique pâtit du retour en grâce de destinations comme l'Egypte et la Turquie après une année 2017 record.

Les importations de biens ont elles progressé de 4,4% contre 3,4% un an plus tôt alors que les importations de services ont ralenti (8,7% contre 10,4%)

La consommation nationale s'est également montrée un peu moins vigoureuse, à 2,2% contre 2,3%.

L'apport de la construction à la croissance s'est lui renforcé (+7,1% contre 6,5%).

En rythme trimestriel, la croissance est restée stable à 0,6% au deuxième trimestre, un chiffre confirmant la première estimation de juillet. Le chiffre du premier trimestre a en revanche été légèrement révisé à la baisse à 0,6% contre 0,7%.

Malgré le dynamisme de l'économie espagnole, le taux de chômage, qui avait frôlé les 27% au plus fort de la crise fin 2013, reste le deuxième plus élevé de l'Union européenne après celui de la Grèce, à 15,3% au deuxième trimestre.

afp/jh