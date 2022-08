Espagne: la dette publique poursuit sa baisse au 2ème trimestre

Madrid (awp/afp) - La dette publique de l'Espagne, bien qu'augmentant en valeur absolue au deuxième trimestre de l'année, a poursuivi sa baisse par rapport au Produit intérieur brut (PIB), s'établissant fin juin à 116,8% de celui-ci, a annoncé mercredi la banque d'Espagne.

La dette de l'ensemble des administrations publiques espagnoles, mesurée selon les critères de Maastricht, était de 1475 milliards d'euros (un peu moins de 1430 milliards de francs suisses) fin juin, soit une hausse de 3,6% en un an, précise le communiqué.

Ce chiffre est également en augmentation sur le premier trimestre (1.454 milliards d'euros) et sur la fin de l'année 2021 (1428 milliards).

Mais rapportée au PIB, la dette publique poursuit sa décrue progressive depuis son niveau record de fin mars 2021, où elle avait atteint 125,3% de la richesse nationale en raison de l'explosion des dépenses publiques liées à la pandémie de Covid-19.

La dette publique de l'Espagne s'était établie à 117,7% du PIB à la fin du mois de mars dernier.

Pour sa part, la dette de l'Etat s'élevait fin juin à 1.295 milliards d'euros, en hausse de 4,8% sur un an, alors que celle de la Sécurité sociale a atteint 99 milliards d'euros, soit 8% de plus en un an.

Cette détérioration des comptes de la Sécurité sociale s'explique en grande partie par les mesures pour lutter contre l'impact de la pandémie, puis par celles prises à la suite du conflit en Ukraine.

En revanche, les comptes de plusieurs agences et fonds publics ont continué à s'améliorer, leur dette, de 47 milliards d'euros, étant en baisse de 17,2% sur un an, selon le communiqué de la banque d'Espagne. Leur dette s'était déjà réduite de 16,4% sur un an au premier trimestre.

Parmi ces agences publiques figure notamment la Société de Gestion des Actifs provenant de la Retructuration du secteur bancaire (Sareb), créée en 2012 pour récupérer et revendre les actifs immobiliers "toxiques" des banques espagnoles.

En vertu du Pacte de stabilité, la dette publique des États membres doit rester en théorie inférieure ou égale à 60% du PIB, même si des aménagements ponctuels sont possibles, et le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB.

L'Espagne, dont la dette publique est l'une des plus élevées des pays membres de l'UE, préconise une révision de ces règles, afin que le cadre budgétaire européen prenne mieux en compte les contraintes spécifiques de chaque pays.

afp/jh