Espagne: la production industrielle en baisse de 2,1% en février

Madrid (awp/afp) - La production industrielle en Espagne a continué de reculer en février sur un an (-2,1%), sur fond de restrictions destinées à lutter contre la pandémie de Covid-19, selon les données officielles publiées vendredi.

En 2020, l'Espagne a connu une chute de sa production industrielle de plus de 9%, la pire depuis 2009. La production industrielle avait même plongé de 34,1% sur un an au mois d'avril, en raison de l'un des confinements les plus stricts au monde.

Depuis, cette baisse s'est progressivement réduite mais elle était encore de 2,2% sur un an en janvier, selon les données corrigées des variations annuelles saisonnières publiées par l'Institut national de la statistique.

En février, les secteurs les plus touchés ont été les biens d'équipements comme les machines-outils (-7,7% sur un an) et les biens de consommation non durables comme les produits alimentaires (-2,9%).

En revanche, la production de biens énergétiques, une dénomination qui recouvre le raffinage de pétrole, a augmenté de 2,7% sur un an.

Le PIB espagnol s'est effondré en 2020 de 10,8% sur un an, l'un des pires chiffres de la zone euro.

