Madrid (awp/afp) - La production industrielle espagnole est repartie à la hausse en février, en raison notamment d'un fort rebond de l'activité dans le secteur minier, selon des chiffres publiés mercredi par l'Institut national de la statistique (INE).

D'après les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de l'INE, la production a progressé de 0,6% sur un mois, après avoir reculé de 0,8% en janvier.

Comparé au mois de février 2022, la production industrielle, qui évolue en dents de scie depuis plusieurs mois, s'affiche en baisse de 0,4%, hors effets saisonniers.

Selon l'INE, la production a profité du rebond de l'activité dans l'industrie du tabac (+20,8%), dans l'extraction d'anthracite, de houille et de lignite (+9,8%) et dans les autres industries extractives (+12,2%).

L'activité a en revanche reculé dans l'industrie pharmaceutique (-4,2%) et dans le secteur de la fabrication de meubles (-4,2%).

La production industrielle est surveillée de près en raison de son impact sur la croissance, qui devrait confirmer au premier trimestre le ralentissement de l'activité auquel sont confrontés les pays européens depuis l'été 2022.

Selon le think tank économique Funcas, le produit intérieur brut (PIB) espagnol devrait ainsi stagner entre janvier et mars, après avoir plafonné à +0,2% aux troisième et quatrième trimestres, dans un contexte de forte inflation.

Ce ralentissement a poussé l'ensemble des organismes économiques à abaisser leurs prévisions macroéconomiques pour 2023, à l'image du Fonds monétaire international et de la Banque d'Espagne, qui prévoient tous deux 1,1%.

