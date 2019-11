Espagne: la production industrielle ralentit en septembre

Madrid (awp/afp) - L'Espagne a vu la croissance de sa production industrielle ralentir à 0,8% sur un an en septembre, après avoir grimpé de 1,4% en août, selon les données publiées mercredi par l'Institut national de la statistique (INE).

Il s'agit néanmoins du sixième mois consécutif de hausse de l'indice corrigé des variations saisonnières.

La hausse de la production en août, initialement évaluée à 1,7%, a été revue à la baisse à 1,4%.

La production industrielle avait fortement baissé au premier trimestre (-2,9% en mars), avant de repartir à la hausse.

La progression du mois de septembre est due surtout à la production de biens énergétiques (+3%), biens d'équipements (machines, bâtiments industriels; +2,1%) et des biens de consommation non durables (alimentation etc; +1,7%).

En revanche la production de biens intermédiaires (servant à produire d'autres biens) a reculé de 1,5% et celle de biens de consommation durables, comme les voitures, de 0,5%.

Cette hausse moins forte de la production industrielle s'inscrit dans le cadre d'un ralentissement de l'économie espagnole.

La Banque d'Espagne a révisé en nette baisse fin septembre ses prévisions de croissance. Elle prévoit notamment une croissance du PIB de 2% cette année contre une précédente prévision de 2,4%.

En 2018, la croissance espagnole s'est établie à 2,4%.

afp/jh