Espagne: la production industrielle repart en hausse de 0,8% en octobre

Madrid (awp/afp) - La production industrielle a progressé de 0,8% en Espagne en octobre sur un an, selon les données provisoires corrigées des variations saisonnières publiées mercredi par l'Institut national de la statistique (INE).

Cette hausse intervient après un repli de 0,2% enregistré en septembre, selon un chiffre révisé, la première estimation ayant fait état de -0,1%. Ce recul était le premier enregistré depuis 2015.

Sur un mois, la production industrielle a progressé de 1,2% en octobre après une baisse de 0,7% en septembre

Dans le détail, les biens d'équipement (biens durables servant à la production comme les machines et les moteurs) ont enregistré la plus forte hausse en octobre sur un an, à 3,6%, tandis que les biens intermédiaires, nécessaires à la production d'autres biens (métaux, produits chimiques, textile), ont eux connu une croissance de leur production de 0,5%.

L'énergie (raffinage de pétrole, charbon, -1%) et les biens de consommation durables (-0,7%) ont en revanche connu une baisse.

Sur l'ensemble de l'année 2017, la production industrielle espagnole avait progressé de 3%, au même rythme que la croissance économique.

Pour 2018, le gouvernement et la Banque d'Espagne tablent sur une croissance du produit intérieur brut de 2,6%, le FMI sur 2,5%.

afp/ol