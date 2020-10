Espagne: le PIB rebondit mais la deuxième vague sape la reprise

Madrid (awp/afp) - L'économie espagnole a fortement rebondi au troisième trimestre après le choc du confinement printanier mais reste fragilisée par la deuxième vague de la pandémie et ses nombreuses restrictions.

Selon les données publiées vendredi par l'Institut national de la statistique (INE), le Produit intérieur brut (PIB) a rebondi de 16,7% au troisième trimestre par rapport au précédent. Sur un an, il recule néanmoins de 8,7%, signe que la quatrième économie de la zone euro est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant-crise.

Au deuxième trimestre, le PIB s'était effondré de 17,8%, après avoir reculé de 5,2% au premier.

L'Espagne devrait connaître en 2020 le plus fort recul du PIB parmi les pays occidentaux, avec une chute de 12,8% selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI). Le gouvernement prévoit lui un recul de 11,2%.

"Le niveau d'activité économique antérieur à l'épidémie ne devrait pas être atteint avant 2023", a prévenu la Banque d'Espagne dans un rapport publié jeudi.

Après un confinement extrêmement strict en mars et avril, accentué par deux semaines d'arrêt de toutes les activités non essentielles, l'activité a nettement repris mais s'est rapidement heurtée, à partir de fin juillet-début août, à de nouvelles restrictions destinées à freiner une nouvelle hausse de cas de Covid-19.

Le tourisme, l'un des piliers de l'économie espagnole, a notamment vécu un été catastrophique avec une chute d'environ 75% des arrivées de touristes étrangers alors que le pays était en 2019 la deuxième destination mondiale après la France.

Mesures de soutien

La ministre de l'Economie Nadia Calviño a estimé dans un communiqué que les chiffres du troisième trimestre constituaient "une bonne base pour la reprise économique".

Mais "nous sommes dans un moment de forte incertitude, aussi bien au niveau européen que mondial", a-t-elle souligné, alors que l'Europe fait face à une deuxième vague de la pandémie, qui a poussé de nombreux pays à instaurer de sévères restrictions.

"La reprise entamée à la fin du deuxième trimestre a ralenti ces dernières semaines, en raison du rebond (de cas) et de la hausse de l'incertitude pesant sur les perspectives économiques des ménages et des entreprises", a souligné la Banque d'Espagne.

La banque centrale rappelle que les dégâts économiques causés par la pandémie sont plus forts en Espagne que dans les pays voisins en raison "du plus grand poids du commerce, de l'hôtellerie et d'autres secteurs liés au tourisme et aux loisirs -tous durement frappés par la crise sanitaire-", ainsi qu'à la prépondérance des petites entreprises et au grand nombre d'emplois temporaires.

Le taux de chômage a grimpé fin septembre à 16,3%, ce qui représente 3,7 millions de chômeurs.

Cependant, "l'impact de la pandémie n'a rien à voir avec ce que nous avons pu vivre dans le passé" en terme de destruction d'emplois, notamment après la crise financière qui avait fait grimper le chômage à 27% fin 2013, a souligné la ministre de l'Economie.

Selon elle, le mérite revient aux mesures de soutien économique prises par le gouvernement de gauche de Pedro Sanchez, en particulier l'extension du financement du chômage partiel, qui a bénéficié à 3,4 millions de personnes au plus fort de la crise.

Environ 650'000 salariés sont toujours concernés par cette mesure dont le financement a été prolongé jusqu'à fin janvier après de difficiles négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux, car les entreprises doivent s'engager à ne pas licencier pendant six mois pour en bénéficier.

Mais la crise a déjà fait déjà exploser la pauvreté en Espagne, avec un bond de la demande d'aide aux banques alimentaires. L'ONG Caritas a elle constaté une hausse de 25% du nombre de demandes de places dans ses centres d'hébergement pour sans-abris.

afp/fr