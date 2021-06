Espagne: le PIB s'est contracté de 0,4% au 1er trimestre (chiffre définitif)

Madrid (awp/afp) - L'Espagne a vu son Produit intérieur brut (PIB) reculer de 0,4% au premier trimestre, selon l'estimation officielle définitive publiée jeudi, contre -0,5% estimé fin avril.

Sur un an, la chute est de 4,2%, précise l'Institut national de statistiques (INE) dans un communiqué.

Au quatrième trimestre 2020, la croissance avait été nulle.

L'économie espagnole a souffert en janvier et février des nouvelles restrictions imposées pour lutter contre la troisième vague de la pandémie de Covid-19, en particulier dans le tourisme et l'hôtellerie, ainsi que d'une spectaculaire vague de froid et de neige début janvier.

Selon le gouvernement, la croissance devrait fortement rebondir au deuxième trimestre et durant le reste de l'année, pour atteindre 6,5% sur l'ensemble de 2021, en partie grâce aux progrès de la vaccination contre le Covid-19.

En 2020, l'Espagne avait vu son PIB s'effondrer de 10,8% en 2020 en raison de la pandémie, l'un des plus forts reculs parmi les pays développés.

