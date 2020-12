Espagne: le chômage connaît sa pire hausse pour un mois de novembre depuis 2012

Madrid (awp/afp) - Fortement frappée par la pandémie de Covid-19, l'Espagne a recensé en novembre plus de 25.000 chômeurs supplémentaires par rapport à octobre, sa pire hausse pour un mois de novembre depuis huit ans, a indiqué mercredi le ministère du Travail.

Au total, quelque 3,85 millions de personnes sont au chômage en Espagne, 653.128 de plus qu'un an plus tôt, soit une augmentation de 20,4%.

Quelque 25.269 nouvelles inscriptions au chômage ont été enregistrées en novembre, alors que 746.900 personnes sont au chômage partiel, précise le ministère.

Ce dernier chiffre est toutefois bien moindre que le plus haut enregistré au mois d'avril, au début de la pandémie de Covid-19.

"Le nombre de personnes au chômage partiel reste stable depuis le milieu du mois de septembre, malgré la mise en place de restrictions administratives dans plusieurs régions" pour freiner la propagation du virus, indique le ministère.

Le dispositif de chômage partiel, entré en vigueur en avril, a été prolongé jusqu'à fin janvier, en application d'un accord conclu entre gouvernement, patronat et syndicats.

En septembre, le Premier ministre Pedro Sanchez indiquait qu'il coûtait à l'Etat espagnol quatre milliards d'euros par mois.

La pandémie a détruit plus d'un million d'emplois en Espagne au deuxième trimestre, en grande majorité dans les services et le tourisme.

L'Espagne est le pays de l'UE dont l'économie a le plus souffert de la pandémie, puisque le Fond monétaire international (FMI) prévoit une chute de son produit intérieur brut de 12,8% cette année.

