Espagne: le déficit commercial s'est réduit de moitié au premier semestre

Madrid (awp/afp) - L'Espagne a pratiquement divisé par deux son déficit commercial au premier semestre sur fond de pandémie de nouveau coronavirus, car les importations ont encore plus reculé que les exportations, selon les données officielles publiées vendredi.

Le déficit commercial atteignait 7,57 milliards d'euros fin juin, en baisse de 48,5% par rapport au premier semestre 2019, selon les données du ministère du Commerce.

Durant cette période, marquée par le strict confinement imposé contre la pandémie de Covid-19, les importations ont chuté de près de 19%, tandis que les exportations reculaient de 16%.

Sur le seul deuxième trimestre, le plus concerné par le confinement qui a été assorti en Espagne de deux semaines d'arrêt de toutes les activités économiques non essentielles - en particulier dans l'industrie et la construction -, les importations ont reculé de plus de 32% et les exportations de près de 28%.

Une grande partie de l'économie ayant été à l'arrêt, les entreprises espagnoles ont réduit leurs exportations de biens vers l'étranger, mais aussi les importations nécessaires à la fabrication de leurs marchandises.

La consommation d'énergie, importée en majorité, a aussi drastiquement chuté, d'où la forte baisse des importations de pétrole et autres produits énergétiques.

Les exportations automobiles représentent à elles seules un quart de la chute des exportations, car les usines ont été totalement arrêtées pendant plusieurs semaines, alors que l'Espagne est le deuxième constructeur automobile européen après l'Allemagne.

