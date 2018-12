Espagne: le nombre de chômeurs quasi-stable en novembre à 3,25 millions

Madrid (awp/afp) - Le nombre de demandeurs d'emploi en Espagne est resté quasi-stable à 3,25 millions en novembre, avec une légère baisse chez les jeunes, a annoncé mardi le ministère du Travail.

Par rapport à octobre, le nombre d'inscrits dans une agence pour l'emploi diminue de 1836.

Sur un an, leur nombre baisse de 221'414 (-6,4%), souligne le ministère. En novembre 2017, la diminution du nombre de chômeurs sur un an avait été de 8,3%.

Dans le détail, le chômage a baissé chez les moins de 25 ans en novembre, avec environ 9700 demandeurs d'emploi en moins (-3,5%) dans cette catégorie. Il avait en revanche augmenté d'une ampleur comparable le mois précédent.

Le nombre de chômeurs a augmenté dans le secteur des services et dans les régions les plus touristiques comme la Catalogne, les Baléares et les Canaries.

Le ministère du Travail ne fournit pas de taux de chômage, laissant cela à l'Institut national de la statistique (INE), dont les données, calculées différemment et publiées chaque trimestre, font référence.

Au troisième trimestre, le taux de chômage calculé par l'INE était de 14,55%, l'Espagne restant en la matière le plus mauvais élève européen après la Grèce.

Le pourcentage de chômeurs ne percevant aucune allocation s'établit à 42,9%.

afp/buc