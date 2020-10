Espagne: le taux de chômage grimpe à 16,26% au 3e trimestre

Madrid (awp/afp) - L'Espagne a vu son taux de chômage grimper à 16,26% au troisième trimestre contre 15,3% au deuxième, avec 355'000 chômeurs supplémentaires sur fond de crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, selon les données officielles publiées mardi.

L'impact de la crise sanitaire est toutefois moindre qu'au deuxième trimestre, où plus d'un million d'emplois avait été détruit, en grande majorité dans les services et le tourisme.

Quelque 3,7 millions de chômeurs étaient dénombrés fin septembre, selon les données publiées par l'Institut national de statistiques (INE).

Ce chiffre ne comprend pas les personnes au chômage partiel, qui étaient encore environ 650'000 fin septembre, selon les dernières données publiées par le gouvernement.

Le financement public du chômage partiel a été récemment étendu jusqu'à fin janvier, mais le secteur du tourisme, pilier de l'économie frappé de plein fouet par la crise, demande sa prolongation jusqu'à fin 2021 ainsi que la suppression de l'obligation pour les entreprises bénéficiaires de ne pas licencier pendant six mois.

Le gouvernement estime que le taux de chômage devrait atteindre 17,1% à la fin de l'année 2020.

Avec quelque 35'000 morts et plus d'un million de cas, l'Espagne est l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie de Covid-19.

Elle subira également la pire récession parmi les pays occidentaux en 2020, avec un recul de 12,8% du PIB, selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international.

