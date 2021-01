Espagne: le taux de chômage quasi stable au 4ème trimestre

Madrid (awp/afp) - Le taux de chômage en Espagne est resté quasi stable au quatrième trimestre 2020, à 16,13% contre 16,26% au troisième, soit 3100 chômeurs en moins, selon les données officielles publiées jeudi.

Ce chiffre est meilleur que celui attendu par le gouvernement, qui s'attendait à voir 17,1% de la population active au chômage fin décembre.

Mais sur l'ensemble de l'année, le pays, durement frappé par la crise provoquée par le Covid-19, compte 527'900 chômeurs supplémentaires, soit une hausse de 16,5% sur un an, selon l'Institut national de la statistique (INE).

Ces chiffres ne prennent toutefois pas en compte les personnes au chômage partiel, qui étaient encore 755'000 fin décembre, en particulier dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie frappés de plein fouet par la pandémie.

Le gouvernement a prolongé jusqu'au 31 mai le financement public des plans de chômage partiel.

Ce dispositif est assorti d'une clause interdisant aux entreprises de licencier pendant six mois après avoir touché les aides.

Très coûteux pour les finances publiques, le chômage partiel va contribuer à l'explosion du déficit et de la dette publique dans le pays qui avait connu une reprise spectaculaire ces dernières années après avoir vu son économie dévastée par la crise financière de 2008.

L'Espagne, dont l'économie est très dépendante du tourisme, devrait être le pays occidental à enregistrer la plus lourde chute de son PIB en 2020 en raison de la pandémie, selon le FMI qui table sur un repli de 12,8%.

Le pays est lourdement touché par la pandémie de Covid-19, avec plus de 57.000 morts et plus de 2,6 millions de cas.

afp/al